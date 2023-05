Incendio a Su Petzu Mannu, nelle campagne di Quartucciu. Il fuoco ha aggredito un vasto terreno non coltivato, incenerendo le stoppie.

Immediato l'allarme, anche perché è stata segnalata la presenza di un cavallo che in realtà era stato già portato in salvo dal proprietario. L'animale era custodito in un recinto.

I vigili del fuoco stanno ora provvedendo a spegnere il rogo che sta interessando una zona abbastanza vasta completamente ricoperta di sterpaglie.

Non si esclude che l'incendio sia di origine dolosa. Intanto tutti i Comuni dell'hinterland hanno emesso le solite ordinanze che impongono ai proprietari la bonifica dei terreni soprattutto nelle periferia.

