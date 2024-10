La fine di ottobre a Quartucciu si preannuncia come un momento di intensa riflessione culturale, grazie a due incontri organizzati dall’assessorato comunale alla cultura. Queste iniziative si propongono di deliziare tanto gli appassionati del noir contemporaneo quanto quelli di storia e archeologia, creando un ponte tra la narrativa e le antiche vestigia del nostro passato.

Il primo incontro si terrà il 24 ottobre alle 17 nella biblioteca Comunale “Francesca Sanna Sulis”, nell’ambito della rassegna “Biblioincontri con gli autori”. In questa occasione, il noto scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi presenterà il suo romanzo “La donna nel pozzo”, un’opera avvincente che immerge i lettori in un labirinto di misteri e segreti. A dialogare con l’autore saranno Maria Rosa Giannalia, Gemma Pardocchi, Beppe Savastano e Alessandra Seu, membri del gruppo di lettura “Lettrici e lettori appassionati”, creando così un momento di confronto ricco e stimolante.

Il giorno seguente, il 25 ottobre alle 19, il pubblico sarà accolto a DoMusArT per un incontro che si prospetta come un viaggio attraverso le epoche. Nell’ambito del progetto “Arrexinis”, Corrado Mascia de “I Custodi della Memoria” e l’archeologo Nicola Dessì guideranno i presenti in un’affascinante esplorazione dal titolo “Millenni di pietra”. Attraverso la rilettura di antichi siti archeologici, i relatori offriranno un percorso cronologico che partendo dai luoghi più antichi si snoderà fino ai periodi più recenti, svelando come le testimonianze di pietra raccontino storie di civiltà e culture passate.

