«Le strade quartesi stanno diventando insicure, occorrono più controlli e nuove soluzioni». A lanciare l’allarme è la sezione locale di Fratelli d'Italia Quartu.

Il coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni in una nota spiega: «Da alcune settimane, in diverse zone e vie della città, le vetture dei quartesi sono oggetto di azioni vandaliche, procurando anche danni ingenti. Da via Fiume passando per via Benedetto Croce, i residenti hanno manifestato il loro disappunto e la loro rabbia. Molti si sono svegliati nel cuore della notte o alle prime luci mattino con le auto danneggiate, se non bruciate. Tali azioni hanno creato notevoli disagi e danni, allarmato la cittadinanza, generando un clima di paura e senso di trascuratezza».

«Non sappiamo – conclude FdI – se ci sia correlazione tra i raid vandalici ma, data l'assiduità e la vicinanza degli episodi, si chiede una intensificazione dei controlli, oltreché una maggiore e migliore copertura delle telecamere di sorveglianza. Parcheggiare non deve diventare un incubo».

