Sarà una lunga fiaccolata, intensa come l’affetto che l’ha sempre circondata, a salutare per l’ultima volta Asia Loddo, la ragazza di 16 anni tragicamente scomparsa nei giorni scorsi, dopo quattro giorni di coma, in seguito a un incidente avvenuto a Is Ponti Paris.

Oggi, dopo l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Antonio a Quartu, le amiche e gli amici di Asia hanno voluto fare qualcosa di più. Qualcosa che parlasse di lei, della sua luce, della sua risata, della sua presenza per loro indimenticabile.

Alle 20 in punto partirà da via Brigata Sassari una fiaccolata che si snoderà per le strade della città fino a raggiungere il mare, alla Marinella del Poetto. Ognuno con una candela accesa in mano, simbolo fragile della vita che brucia in fretta ma che lascia calore. Durante il cammino saranno ricordati i momenti vissuti con Asia, una sorta di diario collettivo sotto le stelle.

Il corteo si concluderà in riva al mare, quello che lei amava guardare, dove alla fine verranno accesi i fuochi d’artificio.

(Unioneonline/Fr.Me.)

