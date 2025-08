Il gruppo Baire compie 75 anni e con l’occasione regala agli studenti residenti a Capoterra l’abbonamento annuale per l’utilizzo dei propri autobus.

Quello dell’azienda di trasporto di Capoterra non è solo un segnale di vicinanza al territorio e alla comunità ma anche la volontà di andare incontro alle famiglie in difficoltà, sgravandole del costo dei trasporti che per ogni ragazzo, nel corso dell’intero anno scolastico, sarà in capo all’azienda. Potranno usufruire della misura tutti gli studenti residenti a Capoterra il cui Isee non superi i 25mila euro.

«È il nostro modo per immaginare un futuro migliore – spiega l’amministratore Matteo Baire - che dia la stesse possibilità a tutti e che consenta a ogni ragazzo di studiare, accrescere le proprie competenze, lavorare e vivere qui e arricchire con la sua presenza il nostro territorio. Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa in favore della comunità di Capoterra nella certezza che investire sulle competenze e sulla crescita personale e professionale dei nostri ragazzi sia il modo migliore per festeggiare insieme una storia lunga 75 anni».

L’azienda di Capoterra, attiva soprattutto nel Sud Sardegna, è il frutto di un intenso lavoro di modernizzazione che dagli anni ’50 è arrivato fino ai giorni nostri, con un faro puntato sul futuro. Opera nella linea urbana ed extraurbana (Capoterra-Cagliari-Capoterra e da Capoterra, Assemini, San Sperate, Monastir e Decimomannu verso le zone industriali di Macchiareddu e Sarroch) e negli altri servizi dedicati al noleggio autobus e minibus da turismo in ambito nazionale e internazionale.

