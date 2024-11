I tecnici di Abbanoa stanno eseguendo delle manovre sull’acquedotto al servizio di Quartu per consentire un più rapido recupero dei livelli del serbatoio di Sa Serrixedda.

Nelle ore di massimo consumo, come la prima mattina, si sono registrati dei cali di pressione in alcune zone del centro abitato, in particolare per le utenze a quote più elevate. Si tratta di una situazione transitoria destinata a normalizzarsi. I livelli del serbatoio stanno gradualmente aumentando: l’impianto è rimasto disalimentato a seguito dell’intervento che Enas – Ente Acque della Sardegna – ha eseguito nei giorni scorsi nella condotta che alimenta il potabilizzatore di Simbirizzi. Appena terminato l’intervento sono state avviate le operazioni di riempimento del serbatoio, ma in determinati momenti della giornata, i consumi elevati determinano un quantitativo d’acqua in uscita verso la rete superiore al quantitativo d’acqua in entrate all’impianto. Di conseguenza si verificano cali di pressione.

Qualsiasi anomalia potrà essere comunicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata