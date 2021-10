Trovato in possesso di un telefonino rubato, un 61enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione dai carabinieri di Quartu Sant’Elena. Il furto era avvenuto il 2 ottobre scorso in un punto vendita di Cagliari. La proprietaria, una 33enne, aveva presentato relativa denuncia querela ma, come spesso accade, non aveva grandi aspettative di tornare in possesso dello smartphone. Invece, a conclusione delle indagini, i militari hanno perquisito il pensionato che con sé aveva proprio il telefonino. Non c’è la prova che lo abbia rubato ma potrebbe eventualmente averlo acquistato da chi lo aveva sottratto. Da qui la denuncia per ricettazione.

(Unioneonline/s.s.)

