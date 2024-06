È evaso dai domiciliari e, dopo essersi ubriacato, ha iniziato a disturbare gli avventori di un bar in piazza Spolitu Fracassu a Quartu. Quindi i tentativi di aggressione e le minacce agli agenti della polizia di stato prontamente intervenuti, contro i quali si è scagliato sferrando calci contro i finestrini dell’auto di servizio.

A finire in manette, nella giornata di sabato 8 giugno, un 49enne del luogo con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che è poi risultato fosse da poche ore stato scarcerato dalla casa Circondariale di Uta per la prosecuzione dell’espiazione della pena residua nella sua abitazione.

Già convalidato l’arresto dal Gip, che accogliendo la richiesta di patteggiamento ha condannato l’uomo ad un anno di detenzione domiciliare.

