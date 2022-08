Furto aggravato. È l’accusa di cui dovrà rispondere un 49enne di Quartu, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari dopo aver razziato uno zaino lasciato incustodito da un operaio all’interno di un camion, posteggiato in via Fadda, a Quartu, dove sono in corso alcuni lavori.

Il proprietario dello zaino – che aveva all’interno un portafoglio e un telefono cellulare – ha dato l’allarme al 113 e sul posto sono intervenuti quindi gli uomini della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile.

Agli agenti è bastato attivare la modalità di ricerca del cellulare tramite il sistema gps per localizzare l’abitazione del ladro.

Poi la perquisizione, durante la quale è saltato fuori il maltolto.

Il 49enne è stato quindi fermato e processato per direttissima.

(Unioneonline/l.f.)

