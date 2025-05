Al culmine di una lite tra minori, un ragazzino è stato raggiunto alla spalla da una coltellata. Subito soccorso dai familiari e da un’ambulanza del 118, per fortuna le sue condizioni non sono gravi: i medici gli hanno assegnato una prognosi di una settimana

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio in un’abitazione di Quartu (ulteriori dettagli sono omessi per garantire l’anonimato ai giovanissimi protagonisti).

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Polizia di via Firenze, che al termine degli accertamenti invieranno una dettagliata relazione alla Procura dei minori di Cagliari.

Stando alle informazioni trapelate, la coltellata sarebbe arrivata all’apice di un banale litigio tra i ragazzini, quando uno dei due si era voltato.

