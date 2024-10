Il 25 ottobre alle ore 17, nella Sala degli affreschi dell’Ex Convento dei cappuccini a Quartu verrà presentato il libro dedicato alla festa di San Giovanni. Il volume ‘Santu Anni de Quartu Sant'Aleni’, realizzato dall’associazione culturale Laras - Suoni e Parole di Sardegna che si inserisce nel più ampio progetto ‘Sa Lìngua in Quartu’.

La festa di San Giovanni di Quartu Sant'Elena è un evento straordinario, che si distingue tra le celebrazioni tradizionali della Sardegna per l’unicità. Un rituale intriso di antichi simbolismi, una tradizione che si tramanda da generazioni, riflesso di una comunità che custodisce con orgoglio le sue radici.

Il libro non è solo un invito a partecipare a una festa, ma un’occasione per immergersi in una storia antica, scoprire i riti ancestrali e comprendere il profondo legame tra sacro e profano. Ogni pagina è un ponte che collega il presente con il passato, rivelando i significati più nascosti di una celebrazione che continua a vivere nel cuore della gente, e che merita di essere esplorata, capita e custodita.

Scritto da Giovanni Spano, esperto di lingua e cultura sarda, nonché Vicepresidente di Acadèmia de su Sardu APS, il volume è pensato per affascinare e istruire i più piccoli. È un'opera che si distingue non solo per la sua narrazione, semplice e immediata, in lingua sarda campidanese, ma anche per la bellezza delle illustrazioni realizzate dal talentuoso pittore Leo Pes. Ogni pagina prende vita grazie ai suoi disegni, capaci di trasmettere un’immediata empatia con i giovani lettori. Le scene, ricche di colori vibranti e dettagli minuziosi, non solo accompagnano il testo, ma lo elevano, rendendo visibili i sentimenti e le emozioni che lo attraversano.ç

Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia di Quartu Sant’Elena, che riceveranno una copia del libro. L’introduzione della serata sarà a cura di Lisandra Pinna, Presidente di LARAS APS. Con l’autore Giovanni Spano, dialogheranno Gianni Meloni, della compagnia di San Giovanni, Salvatore Sarigu, della cooperativa ‘Sa Bèrtula Antiga’, e Nicola Deiana, obriere in carica.

© Riproduzione riservata