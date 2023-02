La splendida foto di Andrea Piras è del 2021. È una distesa di piattelli presso l'ex campo di tiro a volo al Poetto, a Quartu Sant'Elena.

Adesso, questa massa di ceramica non è più visibile perché pian piano è affondata sotto la sabbia. I piattelli però sono ancora là. Esiste un progetto di bonifica per cui sono stati stanziati 450mila euro che dovrebbe partire a breve.

I piattelli di ceramica non sono particolarmente inquinanti, ciò non toglie che costituiscano uno sfregio alla natura, in una zona di grandissimo interesse naturalistico per la presenza dello stagno, delle dune di sabbia, di vegetazione e animali caratteristici delle zone umide.

Ma con i piattelli sono finiti nello stagno anche miliardi di pallini di piombo. Quelli sì altamente inquinanti e che ormai è impossibile recuperare perché affondati nella sabbia se non, quel che è peggio, finiti nello stomaco dei fenicotteri.

