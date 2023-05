Indagini serrate a Quartu per far luce sull'assalto alla villetta di via Lago di Alserio a Capitana. I carabinieri aspettano soprattutto il consenso dei medici per poter interrogare Riccardo Aliberti, la vittima 48enne della fallita rapina, rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco.

L'uomo è fuori pericolo ma finora non è stato possibile interrogarlo per cercare di ricostruire l'accaduto. Le indagini sono condotte dai capitani Michele Ceferri e Pietro Lucania e dal tenente Ignazio Cabras. Finora sono state sentite una decina di persone. Nessuno pare si sia accorto di nulla.

A fare irruzione nell'abitazione di Capitana sono stati almeno quattro banditi mascherati: uno era sicuramente armato visto che ha sparato e ferito il padrone di casa che cercava di respingerli. Dopo il colpo d'arma da fuoco, i malviventi si sono allontanati a mani vuote, probabilmente in macchina, facendo perdere le loro tracce.

