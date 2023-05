Tentata rapina ieri notte a Quartu: un uomo di 46 anni, Riccardo Aliberti, è stato ferito da un colpo di pistola al petto da un componente della banda che poco prima ha fatto irruzione nella sua villetta a Capitana.

I malviventi a quel punto sono fuggiti precipitosamente e a mani vuote, portando via le armi e le maschere che indossavano al momento dell’assalto.

Riccardo Aliberti è ora al Brotzu, dove l’ha condotto un’ambulanza del 118. A tarda notte è stato ricoverato in osservazione. Non corre pericolo di vita.

Ad entrare in azione sono stati quattro, forse cinque banditi. Aliberti era nella sua casa sul litorale, quando ha visto un gruppo di sconosciuti avvicinarsi dal cortile, il volto coperto da passamontagna, che gli avrebbe intimato di consegnare il denaro.

La vittima ha reagito: i banditi sono indietreggiati e improvvisamente sarebbe partito un colpo di pistola che l’ha raggiunta al petto. Quindi la fuga.

Carabinieri e polizia indagano per capire se sia stato davvero un tentativo di rapina finito male o se, dietro il blitz, si possa nascondere un altro movente. Diverse le persone interrogate nella notte: le indagini sono coordinate per i carabinieri dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Per il commissariato di via Firenze, dal dirigente Michele Venezia.

Raffaele Serreli

