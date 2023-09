Una casa danneggiata e due feriti lievi. Questo il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte in via Lampedusa nel litorale di Quartu.

Il rogo é stato spento dai vigili del fuoco mentre le due persone intossicate sono state soccorse sul posto dal 118: alla fine hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Le fiamme hanno provocato gravi danni all’abitazione: le cause dell’incendio non sono state ancora chiarire dai vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore.

Molta apprensione all’inizio per le due persone che si trovavano all’interno: alla fine per fortuna non hanno avuto conseguenze gravi come accertato dal personale del 118.

