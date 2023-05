Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 17 in località Serra Perdosa, a Quartu. Le fiamme hanno aggredito un capannone che ospita un’attività per la lavorazione di piscine in vetroresina e hanno coinvolto materiali e attrezzature.

Visibile da una distanza di chilometri una densa colonna di fumo nero. Per questo sono state numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco: dal comando è stata inviata una squadra supportata da un'autobotte e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Parte della struttura e collassata: fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

L’incendio è stato dichiarato sotto controllo: sono in atto la bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause.

