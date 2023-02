Era impegnato in uno scavo per smontare un palo, in un lavoro per una ditta di telefonia, in via Molentargius a Quartu: un 26enne del Camerun, Moussa Mamadou, ha inavvertitamente toccato con un attrezzo un cavo elettrico rimanendo folgorato.

Immediati i soccorsi da parte del 118 dopo un primo intervento dei colleghi dell’operaio.

Il giovane è stato accompagnato in ospedale, al Policlinico di Monserrato, in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu, al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Il 26enne dipendente di un’azienda telefonica non si è accorto del cavo di media tensione durante le operazioni di scavo. Un lavoro a bordo del tratto di strada non asfaltato: il punto in cui è avvenuto l’incidente sul lavoro è stato isolato con il nastro bianco e rosso per consentire le verifiche tecniche e gli accertamenti da parte dei carabinieri.

