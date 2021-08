Avrebbe tentato di forzare la serranda di un bar utilizzando un cacciavite e uno scalpello. L'arrivo di una pattuglia di carabinieri lo ha costretto ad una precipitosi ma inutile fuga. Alcune centinaia di metri dopo, l'uomo, un 62 anni, cagliaritano, è stato raggiunto, individuato, accompagnato in caserma, denunciato a piede libero e rilasciato.

I carabinieri hanno anche recuperatogli attrezzi da scasso: sono stati abbandonati dal mancato ladro all'ingresso dello stesso bar che non è riuscito a forzare. L'indagato è accusato di tentato furto.

Tutto è accaduto verso le 5 al bar Davide di via Sicilia a Quartu: qualucuno si è avvicnato alla serranda iniziando ad armeggiare con l'intento forse do forzarla. Difficile dire che sia stato disturbato da qualche passante o dal motore dell'Alfetta dei carabinieri che poco dopo, come detto, lo hanno bloccato. Da qui la denuncia per tentato furto.

© Riproduzione riservata