Alloggiava in una struttura ricettiva di Quartu, e lì è stato rintracciato dalla polizia. In manette un 27enne polacco: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dal paese d’origine, per traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Gli agenti del commissariato di Quartu hanno ricevuto l’“alert” del “portale alloggiati”, che segnalava la presenza nell’albergo di un ricercato. Intervenuti sul posto, lo hanno arrestato.

Dopo gli accertamenti, eseguiti negli uffici del commissariato, è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

