Qualche disagio sarà inevitabile ma la statale 554, nel tratto quartese già da qualche tempo diventato viale urbano, chiude al traffico la notte proprio per evitare problemi alla viabilità.

C’è da sistemare la passerella sopraelevata all’altezza di via Biora e così, per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, è necessario lo stop alle auto.

I cantieri apriranno alle 22 e chiuderanno alle 6 del mattino successivo da lunedì prossimo a sabato 17 nel tratto dalla rotatoria di Margine Rosso e l’incrocio con via Pitz’e Serra. La Polizia locale ha già individuato tutti i percorsi alternativi che dovrà seguire chi dovrà passare da quelle parti in quei determinati orari.

«È possibile che si riesca a concludere l’intervento anche prima del 17», anticipa l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu. Si lavora di notte per evitare disagi in una delle arterie più trafficate del territorio ma chi si troverà a passare durante gli orari notturni dovrà prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni dei percorsi alternativi».

Percorsi alternativi

Le auto in arrivo da Margine Rosso dovranno proseguire dritte in via Fiume oppure svoltare a sinistra verso il Poetto. «I residenti nella costa potranno utilizzare percorsi alternativi che già conoscono come passando per la via Melibodes o via Ichnusa», aggiunge Casiddu. Da via Italia, a Quartello, non sarà possibile uscire nella 554 per questo bisognerà passare da via Fiume o via Austria. La stessa via Italia sarà infatti chiusa al traffico all’altezza della 554. Qualche disagio potrebbe presentarsi nelle prime ore di chiusura dalle 22 perché il flusso di traffico nella zona è ancora elevato ma comunque niente di paragonabile all’intensità della circolazione negli orari diurni. Dalle 6 in poi gli automobilisti non troveranno nessun ostacolo dal momento che l’intervento non riguarda le carreggiate ma solo il ponte.

