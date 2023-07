Nessuna grave conseguenza per fortuna, ma potevano essere ben peggiori le conseguenze di uno stop “bruciato” verso mezzanotte a Quartu Sant’Elena.

Tre le auto coinvolte in un incidente in via Fadda. Due persone sono rimaste ferite: una ragazza di 18 anni in codice giallo e un altro giovane. Entrambi hanno preso una brutta botta, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

A causare l’incidente il mancato rispetto di uno stop.

Incidente a Quartu

