Stava percorrendo via Fadda, a Quartu, ad alta velocità ed è stato notato da un equipaggio della Squadra volante della Questura di Cagliari. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di fermarlo per un controllo e da lì è nato l'episodio che ha portato all'arresto di un quarantaquattrenne, già noto per precedenti di polizia, con l'ipotesi di reato di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato continuato, oltre alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri. Nonostante l'utilizzo dei segnali di emergenza, luminosi e sonori, il conducente dell'auto non si è fermato al controllo: ha proseguito la sua corsa, per poi interromperla in via Fadda. Da subito, il quarantaquattrenne ha avuto un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dei due agenti. Tanto che è nata una vera e propria colluttazione. E, durante la sua reazione, sul posto arrivavano alcuni familiari per provare a fermare l'operato dei poliziotti e farlo scappare: è stato necessario l'intervento di altri equipaggi.

Stamattina, nell'udienza per direttissima, il Gip ha convalidato l'arresto e stabilito per lui l'obbligo di firma al commissariato di Quartu. Il quarantaquattrenne, dopo che gli agenti erano riusciti a bloccarlo, era stato accompagnato negli uffici della Questura. Ancora da chiarire il reale motivo della sua reazione.

