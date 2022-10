Cosa c’è di meglio che trasformarsi in "provetti" pizzaioli imparando nello stesso tempo a parlare il sardo?

Studiando i nomi in limba degli ingredienti, dalla farina alle acciughe per poi magari rifarlo anche a casa davanti ai nonni e stupendoli con le nozioni imparate.

Perché si può anche imparare giocando e divertendosi. Ed è questo lo scopo dei nuovi laboratori di giocoleria e impasto pizza in limba, pensati appositamente per i più piccoli che si terranno a novembre nella biblioteca delle minoranze linguistiche in via Brigata Sassari a Quartu.

Quattro giornate dedicate al gioco e all'apprendimento, per imparare l'arte antica della giocoleria e la sapiente tradizione dell'impasto della pizza napoletana, negli spazi della biblioteca delle Minoranze linguistiche nell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

L’iniziativa portata avanti dall’associazione Sa Bertula Antiga è promossa dal Comune e rientra nelle attività finanziate con i fondi della Regione.

Giovedì 3 e 10 novembre spazio ai colori e alla fantasia con il laboratorio di Giocoleria, dalle 16 alle 18 per i bambini dai 6 ai 10 anni. Lunedì 7 e 14 novembre sarà la volta del laboratorio di pizza, sempre dalle 16,00 alle ore 18,00. Per partecipare è necessario compilare i moduli che si possono scaricare dal sito del Comune.

© Riproduzione riservata