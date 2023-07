Il Comune bandisce la borsa di studio in onore di Giacomo Pisu, il premio – giunto alla 19esima edizione – ideato per ricordare la straordinaria figura del giovane studente di Pula, prematuramente scomparso nel 2002, non ancora ventenne. La scadenza per presentare le candidatura è fissata per il 21 settembre: potranno partecipare tutti i giovani pulesi diplomati e laureati.

L’amministrazione comunale – oltre a portare avanti la tradizione del premio in ricordo di Giacomo Pisu, ideato nel 2005 durante il primo mandato dell’attuale sindaco Walter Cabasino – è la lavoro per intitolare una borsa di studio in onore di Cristiano Pontecorvo, insegnante delle scuole di Pula morto la scorsa settimana.

«Portare avanti il ricordo di Giacomo - studente modello che nonostante le sofferenze provocate nella malattia aveva continuato ad accrescere il suo bagaglio culturale - riteniamo sia giusto soprattutto per dare un esempio alle future generazioni – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione, Manuela Serra - , contestualmente intitoleremo un premio per gli studenti che si distingueranno in determinate materie per non dimenticare mai anche la figura di un grande docente come Cristiano Pontecorvo».

