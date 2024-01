Via libera ai lavori di messa in sicurezza del tratto di costa di Santa Margherita su cui troneggia la torre di Cala d’Ostia: il Comune di Pula ha stipulato il contratto con la ditta per la progettazione e l’esecuzione degli interventi che metteranno la zona al riparo dall’erosione.

L’opera, finanziata grazie al contributo di 200mila euro provenienti dal Pnrr, verrà realizzata dalla ditta Ledda Costruzioni: la progettazione definitiva ed esecutiva è prevista in 60 giorni, mentre i lavori dovranno essere terminati entro 120 giorni dall’approvazione del progetto.

Per la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, i lavori permetteranno di preservare dall’azione erosiva del mare un tratto di costa significativo: «Pula si prepara alla prossima stagione estiva, iniziando con la messa in sicurezza del tratto di costa in prossimità della torre spagnola di Cala d’Ostia, si tratta di un intervento importante, che ci consentirà di limitare i problemi provocati dal dissesto idrogeologico che da anni insiste su questa costa. L’obiettivo è anche quello di rendere fruibile un bene identitario come l’antica torre».

