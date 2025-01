Trentaquattro case pronte ad aprire le porte ai visitatori, otto laboratori e oltre cento espositori: torna Domus antigas, l’appuntamento – giunto alla terza edizione – organizzato dalla Proloco in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

La manifestazione, presentata questa mattina in Municipio, per la prima volta si svilupperà durante l’intero weekend, ma sarà domenica – con l’apertura delle case prevista per le 9,30 – che entrerà nel vivo. Per tutta la giornata i visitatori – che lo scorso anno erano stati oltre 12mila – potranno ammirare le meraviglie delle antiche case del paese, partecipare ai vari laboratori destinati a tutte le età, ma anche assistere a presentazioni di libri e assaporare i piatti tipici della tradizione locale. A impreziosire la rassegna, già di per sé ricca di sorprese, l’esibizione di Elio e dei Tenores di Neoneli, che saliranno sul palco di piazza Del Popolo domenica pomeriggio.

