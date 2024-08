Cinque giorni di festa per celebrare san Raimondo. Il comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con la parrocchia, il Comune e l’associazione Vivi Pula ha organizzato un calendario fitto di appuntamenti in onore di san Raimondo.

I riti religiosi prenderanno il via giovedì alle 19 con una messa nella chiesa parrocchiale: domenica, alle 18,15, processione dalla parrocchia alla volta della chiesetta di san Raimondo con i suonatori di launeddas e i gruppi folk, dove all’arrivo verrà celebrata un’altra funzione. Gli appuntamenti civili si terranno tutti in piazza Tina Anselmi e cominceranno domani alle 20,30 con la sagra della vitella e l’esibizione di Elena Ciccu. Giovedì alle 22, spazio alla comicità di Alessandro Pili con lo spettacolo “Bar Scraffingiu”: venerdì dalle 20,30, appuntamento con la tradizionale favata offerta dal comitato e il concerto “Rimas e sonus”. Sabato alle 22, “Best dance generation”, con Matteo Bruni e Enrico Cicotto che proporranno la migliore musica dance degli anni 80-90-2000.

Si chiude domenica con i giochi di animazione per i più piccoli a partire dalle 18,30, e il concerto degli “Alcool”, cover band di Vasco Rossi, previsto per le 22.

