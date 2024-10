Via libera a tre nuove assunzioni in Comune.

Grazie alla variazione al Piano integrato di attività e organizzazione approvata dalla Giunta, finalizzata a potenziare e reintegrare l'organico del Comune, l’organico degli uffici verrà presto potenziato.

Le nuove assunzioni, che verranno effettuate attraverso un concorso, prevedono un nuovo istruttore amministrativo – contabile, un istruttore amministrativo iscritto alle categorie protette, e un funzionario amministrativo - contabile.

«Queste assunzioni mirano a garantire una maggiore efficienza nella gestione delle pratiche amministrative, in particolare a supportare gli uffici nella rendicontazione dei numerosi finanziamenti ricevuti – spiega il sindaco, Walter Cabasino - e promuovono al contempo l’inclusione sociale attraverso l’assunzione di personale appartenente a categorie protette».

D’accordo l’assessore al Personale, Giuseppe Monni: «È importante far fronte con tempestività al turnover legato a trasferimenti e pensionamenti, e per avere personale qualificato all'interno degli uffici capace di gestire le iniziative di grande complessità, come il Pnrr. Tali assunzioni rappresentano un'importante opportunità per le giovani e i giovani diplomati o laureati che ambiscono a una carriera nella pubblica amministrazione».

