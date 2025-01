Cinque appuntamenti con il pedagogista Lorenzo Braina per un percorso formativo a supporto dei genitori.

Ha preso il via ieri, nell’Aula consiliare del Municipio – con “Adolescenze e famiglie, il conflitto incombente” - il ciclo di incontri con Lorenzo Braina, organizzato a Pula dall’assessorato alla Pubblica istruzione.

L’assessora, Manuela Serra, spiega l’importanza degli incontri: «Questi appuntamenti rappresentano un importante percorso di formazione per i genitori, un ruolo difficile, che si perfeziona passo dopo passo affrontando le diverse fasi di crescita dei figli. Un percorso talvolta difficile da affrontare da soli, per questo abbiamo voluto affidare a un pedagogista esperto di tematiche familiari come Lorenzo Braina questo ciclo di appuntamenti in cui si affronteranno tematiche educative. Inoltre, ci sarà uno spazio di consulenza riservato per chi sente la necessità di approfondire la sua storia personale».

