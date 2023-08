Nelle strade del centro abitato compariranno a breve gli stalli rosa: il Consiglio comunale di Pula ha approvato all’unanimità l’introduzione dei parcheggi che consentiranno ai genitori dei bimbi sino ai 2 anni di età di avere posteggi riservati nei pressi di farmacie, ambulatori pediatrici e scuole.

Eleonora Pili, presidente della Commissione statuto e regolamenti, che dopo la proposta del comandante della polizia locale Enrico Madeddu ha lavorato al progetto, spiega come funzioneranno i parcheggi rosa: «Si tratta di una conquista, che permetterà ai genitori con bimbi piccoli di trovare sempre un posteggio nei pressi di uffici pubblici e servizi. Per usufruirne, i cittadini che ne hanno diritto potranno ritirare l’apposito pass negli uffici comunali: un contrassegno che varrà non solo per i parcheggi rosa di Pula, ma anche per gli altri paesi che fanno parte dell’Unione dei Comuni Nora-Bithia. A breve inizieranno gli interventi per delimitare gli stalli e verrà posizionata anche la cartellonistica: cominceremo con mettere a disposizione dei cittadini sei parcheggi rosa, con l’obiettivo di aumentare successivamente il loro numero».

