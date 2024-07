Niente più transenne antiestetiche in piazza Del Popolo: per chiudere la strada laterale negli orari della Ztl d’ora in poi verranno utilizzate le fioriere mobili, elementi d’arredo che consentiranno di migliorare il decoro del centro di Pula. Abbellire il paese anche attraverso il posizionamento di una barriera che serve a impedire il transito delle auto: è l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, dopo aver ripristinato le fioriere di corso Vittorio Emanuele e gli spazi verdi di piazza Del Popolo, ora punta ad eliminare tutte le transenne dal centro storico.

Donatella Fa, assessora al Decoro urbano, spiega come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di eliminare del tutto le transenne dalle vie del paese: «Puntiamo ad utilizzare i varchi elettronici della Ztl, dove sono presenti, e le fioriere, una soluzione che ci permetterà di rendere le strade di Pula più colorate e, allo stesso tempo, di garantire comunque la sicurezza dei pedoni negli orari in cui il transito delle auto non è consentito. Nelle fioriere sono state messe a dimora piante di rosmarino e dipladenie, in modo da dare una nota di profumo e di colore a questi piccoli spazi verdi».

