C’è allarme a Siurgus Donigala per l’improvviso balzo in avanti dei contagi da coronavirus. Sono diciassette i cittadini risultati positivi alla variante Delta del Covid-19: sedici si trovano in isolamento domiciliare, uno è ricoverato in ospedale.

Il paese dell’alta Trexenta che già lo scorso inverno aveva pagato un prezzo altissimo alla diffusione del Covid adesso riscopre la paura. “La situazione è problematica perché continuano ad arrivare segnalazioni di tamponi antigenici positivi e di contatti con positivi anche di altre comunità”, dice il sindaco Antonello Perra.

Nella giornata di oggi l’Ats effettuerà i tamponi in modalità drive-in alle persone segnalate nelle catene di contagio. “Sperando di poter limitare i contagi ai nuclei già identificati, faccio appello al buon senso, affinché chi manifesta sintomi si rivolga subito al proprio medico e rimanga a casa”, continua il primo cittadino.

L’amministrazione comunale sta decidendo quali misure adottare nei prossimi giorni, per scongiurare la diffusione incontrollata del virus. “Nelle prossime ore, qualora la situazione dovesse peggiorare, e non riuscendo a garantire e gestire il completo isolamento dei positivi, non esiterò ad emanare un’ordinanza sindacale con le relative restrizioni imposte dall'Ats e dalle norme vigenti”, conclude il sindaco Perra.

© Riproduzione riservata