Tra nuove rotatorie e segnaletica di cantiere in via Dell'Autonomia regionale sarda a Quartu Sant'Elena spunta il tricolore.

Niente bandiere per i delusi dall’esclusione ai Mondiali, ma la nuova segnaletica della strada rimessa a nuovo che in questi giorni sta stupendo e facendo sorridere chi passa da quelle parti. I colori utilizzati sono infatti proprio quelli della bandiera italiana: il rosso, o meglio il bordeaux per la pista ciclabile, il verde per il passaggio pedonale e poi al centro la ghiaietta bianca. Ma in realtà non è una cosa voluta.

I colori che contraddistinguono le sedi stradali sono proprio quelli. Il bordeaux appunto è il colore delle piste ciclabili, e il verde delle piste pedonali. Poi sono state messe a dividerle queste pietre bianche ma in realtà lì andranno le siepi di separazione.

Intanto i lavori nell’arteria proseguono a ritmo serrato. Completate le tre rotatorie agli incroci con via Dei Pittori Europei, via San Giovanni e via San Martino, si procederà poi con il rifacimento dell’asfalto, per poi procedere col tracciare tutta la segnaletica, linee di mezzeria, stop e attraversamenti pedonali. Saranno messe in sicurezza anche tutte le fermate dei pullman come già concordato da tempo con il Ctm.

© Riproduzione riservata