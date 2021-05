Alla guida dell’auto nonostante la patente gli sia stata revocata nel 2012 dal Prefetto e mai restituita, insulta e minaccia i carabinieri con l’aiuto dei suoi familiari.

E’ successo questa mattina a Mandas. I militari, che ben conoscevano il soggetto, un 53enne, appena lo hanno visto transitare sulla provinciale 36 alla guida di una Punto, gli hanno intimato l’alt.

Lui, già sanzionato per la stessa violazione in altre occasioni, questa volta non si è fermato dandosi alla fuga. L’inseguimento sì è concluso sotto casa del 53enne che, in preda a una crisi di nervi, insultava i carabinieri e ostacolava le operazioni di sequestro, chiudendo l’auto a chiave e allontanandosi.

In casa c’erano anche due familiari dell’uomo che hanno minacciato i carabinieri per convincerli a non sequestrare il veicolo. Veicolo che invece è stato sequestrato, ed era anche senza assicurazione.

