Sono quasi settecento le persone vaccinate oggi a Villasimius nella prima delle due giornate programmate in paese con la collaborazione fra il Comune, l'Esercito Italiano, l'Ats Sardegna e i medici di base del paese.

Un buon successo col secondo appuntamento programmato per domani nella palestra di via Leonardo da Vinci dalle ore 9-11 per i cittadini di Sinnai, Solanas e Castiadas. Dalle ore 11 alle 12:45 sono previste anche le prime dosi a partire dai 16 anni a residenti e domiciliati a Villasimius.

Grande la mobilitazione scattata nella prima mattinata, che ha visto in campo una vera e propria task-force. Tutto si è svolto nel massimo ordine nel rispetto dei tempi previsti.

Presenti anche il sindaco Luca Dessì e il commissario dell'Ats Massimo Temussi. "Per domani – ha detto il sindaco Dessì – ci attendiamo una nuova riposta da chi non è ancora vaccinato. Abbiamo aperto anche ai residenti di Castiadas e di Solanas, frazione di Sinnai. L'obiettivo è quella di garantire una estate all'insegna della tranquillità. registriamo già un buon numero di presenze".

Il Commissario Temussi ha annunciato anche la possibilità per l'immediato futuro di poter vaccinare anche turisti nel rispetto delle nuove direttive emanate questa mattina dal generale Figliuolo: “Con la disponibilità delle dosi necessarie, siamo pronti anche a questo impegno".

© Riproduzione riservata