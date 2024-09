La nuova rotonda che nasce dopo l’entrata in vigore del senso unico di marcia sulla via principale e che regolerà il traffico tra via Nazionale, via Roma e via Matteotti lascia perplessi numerosi cittadini a Nuraminis.

A far storcere il naso sarebbe la pendenza della rotatoria, ritenuta da alcuni eccessiva e pericolosa in caso di piogge eccessive.

«La rotatoria è progettata da un gruppo di lavoro di quattro ingegneri che da anni realizzano opere stradali in base alle norme tecniche previste, — spiega il primo cittadino Stefano Anni — quello che ora si vede è il corpo centrale della rotatoria a cui la settimana prossima andranno raccordate, ricostruendo le pendenze e le quote, via Roma, via Matteotti e via Nazionale».

L’attuale pendenza della rotonda quindi non sarebbe quella definitiva: i livelli stradali saranno modificati per garantire il regole deflusso delle acque e i pozzetti, le griglie per l’acqua piovana e le pendenze che saranno realizzate cambieranno la visuale e la conformazione dell’intero incrocio.

Quindi pazienza per un progetto non ancora concluso è ciò che chiede l’amministrazione: «Io non mi permetto di dire a un chirurgo come comportarsi in sala operatoria perché sono ignorante in materia, ma suppongo che le competenze tecniche di chi critica e si fa beffa da giorni del lavoro di professionisti come ingegneri e costruttori con esperienza trentennale su lavori stradali sia pari al nulla» chiude Anni.

