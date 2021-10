Si è costituita l’associazione commercianti e artigiani “Via Trieste Sinnai”. Il comitato si prefigge di stimolare e favorire tutte le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio locale col coinvolgimento degli imprenditori operanti nella via Trieste e in prossimità di essa, sicuri del fatto che collaborare in forma associata, permetterà di velocizzare ogni processo decisionale e consentirà una maggiore concentrazione nella promozione delle iniziative.

Presidente del comitato è stata nominata Adriana Di Vicino del negozio El Bimbi; Vicepresidente, Cinzia Pusceddu dell’Ottica Optik; Tesoriere, Emanuele Deiana dell’enoteca Baccu. Sono consiglieri Mirella Muscas di Fotoreporter, Daniela Monni del Bar Ludus Caffè Petit, Stefania Puddu dell’Eden del Fiore, Marco Perra della Macelleria Perra.

La via Trieste a Sinnai è la strada con la più alta concentrazione di attività commerciali e artigianali. L’intento del Comitato è promuovere e favorire il commercio locale, mettendo in campo ogni iniziativa possibile, anche con eventi in strada, non essendoci impedimenti di alcun genere che possano ostacolare tali iniziative, al pari di altre strade, dove invece si programma senza problemi. "Il dato percentuale delle attività presenti in via Trieste – si legge in una nota – è sorprendente quando rapportato con i dati di altre zone, questo dato va tutelato, e da oggi sarà rappresentato dall’associazione ‘Via Trieste Sinnai’”.

“La responsabilità di essere la strada di Sinnai con la più alta concentrazione di attività commerciali e artigianali – dice la presidente Di Vicino - ci ha portato a riunirci in forma associata per dare voce unica all’interesse comune delle nostre attività e del pubblico. Ci rapporteremo con gli Enti e le associazioni per favorire tutte le iniziative possibili atte a promuovere ed incrementare il commercio locale, parteciperemo a bandi e offriremo un servizio di fidelizzazione ai nostri clienti oltre all’impegno a rendere la Via più bella e attraente”.

Antonio Serreli

