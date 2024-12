Pubblicato il bando per affidare in gestione il campeggio comunale Le Dune di Costa Rei. Chi se lo aggiudicherà dovrà versare un canone annuo di 180.000 euro (questo l’importo a base d’asta) ridotto del 50% per i prime tre anni (la gestione è di 16 anni, senza possibilità di rinnovo). L’apertura delle buste è fissata per il 14 gennaio.

Si tratta della terza gara per l’affidamento di una delle strutture ricettive più conosciute di Costa Rei, dopo che le prime due sono andate deserte. Per questo si è deciso per uno sconto sul canone e di portare la durata da 12 a 16 anni (il valore complessivo della concessione è di 23 milioni di euro).

Il campeggio che si trova in località Piscina Rei, a causa anche di una complicata vicenda giudiziaria legata alle case mobili che si è conclusa da poco, è chiuso da ormai quattro anni. Il nuovo bando mette in chiaro così anche la quantità massima prevista di case mobili, e cioè il 25% della capienza. Per il restante 75% i turisti possono essere accolti con tende o camper. Se anche la terza gara non dovesse andare in porto per Costa Rei sarebbe la quinta estate senza una delle sue principali strutture ricettive.

© Riproduzione riservata