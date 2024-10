L'Ufficio della Lingua sarda del Sarrabus (S'Ufìtziu Lìngua Sarda de su Sàrrabus) organizza un laboratorio didattico in lingua sarda sulla tessitura dedicato ai bambini in età scolare. È in programma per domani, mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Biblioteca, a Muravera.

Verranno insegnati in maniera giocosa i rudimenti della tessitura tradizionale, a ogni bambino partecipante verrà messo a disposizione un piccolo telaio lineare. «I telai a disposizione», si legge in una nota, «sono 15: il laboratorio potrà accogliere altrettanti bambini. Se necessario, con più iscrizioni, il telaio potrà essere utilizzato anche da due bambini».

Non manca l'invito rivolto ai nonni degli stessi bambini «per accompagnarli in questa piccola avventura e ricreare un clima di sardità ma anche per aiutare i piccoli nella comprensione e l'utilizzo della lingua sarda».

