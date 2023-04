Ancora un atto vandalico a Muravera, a pochi giorni dalla Sagra degli agrumi. I vandali hanno preso di mira le casette in legno acquistate dalla Pro Loco (con un finanziamento comunale). Casette che a partire da venerdì dovrebbero essere posizionate nella centrale via Europa per ospitare una delle tante esposizioni di artigiani e produttori locali.

Delle dieci casette – parcheggiate in questi mesi nel grande piazzale conosciuto come “De Vizia” – una è stata completamente danneggiata, un’altra ha subito alcuni danni. Intatte le altre otto.

L’episodio potrebbe essersi verificato nella notte tra sabato e domenica. Adesso partirà la denuncia da parte dell’amministrazione comunale per cercare di risalire ai responsabili.

Le casette erano stato prese di mira anche durante i mercatini di Natale: in quel frangente un ragazzo si scagliò contro una parete in legno con calci e pugni senza però causare danni. In questo caso invece i danni ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

