«Chiederemo garanzie delle cure e sicurezza del paziente». L’ha sottolineato la minoranza "Obiettivo Muravera" in vista del Consiglio comunale sull’ospedale San Marcellino aperto ai sindaci del distretto in programma venerdì 6 giugno. «La nostra proposta – spiegano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - è chiara. Prevede anestesisti in organico o in convenzione h24 sette giorni su sette e un doppio medico in turno al pronto soccorso, perché qualora si rendesse necessario un viaggio con medico a bordo per trasportare un paziente a Cagliari capite bene che non si possa apporre il cartello Torno Subito in un reparto che gestisce urgenza ed emergenza».

E poi, come previsto dall’atto aziendale «chiediamo che venga bandito il primariato per la chirurgia affinché riparta subito il reparto con la chirurgia di elezione di bassa e media complessità». Ancora «la sostituzione immediata dell'ortopedico e dell'oncologo, un cardiologo presente in ospedale anche il sabato e la domenica e il potenziamento del laboratorio analisi che deve riprendere i prelievi senza prenotazione, per arginare la fuga nel privato».

Quindi il messaggio finale: «Nessuno – concludono - osi dire che questo equivale a chiedere la luna». Appuntamento nell’Aula Piero Loddo alle ore 15. Sarà presente anche il nuovo commissario della Asl di Cagliari Aldo Atzori.

