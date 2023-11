Un 48enne di Selargius è stato denunciato dai carabinieri di Quartu Sant’Elena per danneggiamento seguito da un incendio.

I militari sono arrivati a identificare l’uomo anche grazie ai sistemi di videosorveglianza: immagini che hanno consentito di indicarlo come responsabile del rogo ai danni di un motociclo Morini 650, avvenuto in orari notturni a Quartucciu, intestato a una donna cagliaritana ma in uso al marito.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire il movente alla base del gesto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata