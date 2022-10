Che in Sardegna la cartellonistica stradale spesso non agevoli l’automobilista si sa. Ma quella piazzata nella rotatoria che si incrocia sulla nuova strada che porta dal Policlinico a Se Pezzu Mannu o alla 554, in territorio di Monserrato, sembra proprio non avere spiegazioni.

A dimostrarlo è un video su TikTok, pubblicato dall’utente con nick _._manu._._: alle spalle ha l’ospedale, il primo cartello indica la svolta alla prima uscita a destra per raggiungere Cagliari.

Solo che la prima uscita, semplicemente, non c’è. Ed ecco la seconda. Dove la freccia per il capoluogo punta a sinistra. Si segue quella indicazione e si arriva a un’altra, che rimanda al primo cartello.

"Sto cercando di raggiungere Cagliari da due giorni”, commenta il tiktoker intrappolato nella rotatoria. E le condivisioni si sono moltiplicate tra le risate.

