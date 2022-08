A bordo di uno scooter e con il volto travisato, ha strappato di dosso la borsetta a un’anziana donna, dileguandosi subito a bordo del mezzo.

L’episodio è avvenuto a Monserrato lo scorso 23 giugno, ora i carabinieri della locale Stazione sono riusciti a identificare il responsabile.

Si tratta di un 18enne cagliaritano. Il giovane in via Crasso ha avvicinato l’anziana e le ha tirato via la borsa, con all’interno denaro contante e vari effetti personali, prima di darsi alla fuga.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari con l’accusa di furto con strappo.

(Unioneonline/L)

