Operazione antidroga dei carabinieri a Monserrato.

Durante un controllo in strada i militari hanno fermato un 45enne trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e di contanti per alcune centinaia di euro.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupecfacenti a fine di spaccio.

Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga.

