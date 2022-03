I carabinieri di San Nicolò Gerrei, a conclusione di un'indagine svolta con i colleghi della Stazione di Aversa (Caserta), scaturita dalla denuncia presentata il 26 settembre scorso da un cinquantenne di Silius, hanno denunciato per truffa aggravata un casertano 47enne con precedenti.

Il denunciante a luglio 2021 aveva comprato online prodotti per il bricolage per un importo di 170 euro, senza mai ricevere la merce ordinata. I successivi tentativi di mettersi in contatto con l'assistenza clienti, anche tramite i recapiti indicati sul sito, si erano rivelati completamente inutili.

Accertamenti successivi hanno consentito di appurare che il denunciato è di fatto il legale rappresentante di quella rivendita e il reale destinatario dell'incasso dell'operazione. Erano stati i carabinieri di San Nicolò Gerrei a contattare i colleghi di Aversa per capire di più su quanto accaduto, scoprendo così che non era la prima volta che si verificava un episodio simile con quel sito.

A BURCEI – Un caso simile anche a Burcei, dove i carabinieri a seguito della denuncia querela presentata da una ventottenne del luogo, hanno denunciato per truffa aggravata una 65enne originaria di Bitti ma residente ad Olbia, disoccupata, incensurata.

A dicembre la denunciante aveva acquistato sul web un banco frigo per 200 euro, ricevendo però un elettrodomestico in pessime condizioni, arrugginito e privo di motore.

(Unioneonline/D)

