Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà in Sardegna giovedì 7 ottobre per prendere parte ai lavori del 78esimo Congresso nazionale di Fimmg-Metis, in programma al Voi-Tanka di Villasimius.

Lo hanno confermato l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e il segretario di Fimmg (Federazione Nazionale dei Medici di Medicina generale) Sardegna, Umberto Nevisco.

L'intervento del ministro è in programma in mattinata.

Speranza aveva partecipato al congresso Fimmg anche lo scorso anno.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata