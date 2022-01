Incidente stradale sulla Nuova Orientale sarda, in territorio di San Vito. Tre auto sono rimaste coinvolte in un maxi-scontro con tre persone rimaste ferite, una delle quali è stata accompagnata in ospedale.

L'incidente si è verificato nelle vicinanze dell'area di servizio Sarrabus Caffè: coinvolte una Renault Modus condotta da una 30enne di Villaputzu, una Renault Clio con alla guida un 48enne di Lanusei ed una Fiat Bravo condotta da un 52enne di Gairo.

Sul posto sono intervenuti per gestire la circolazione stradale e per i rilievi di legge, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di San Vito e della Stazione di Muravera, un’ambulanza del 118.

In ospedale al San Marcellino di Muravera è finita la 30enne di Villaputzu che ha riportato diverse ferite.

Per fortuna non è in percolo di vita.

Impegnati anche diversi carroattrezzi e personale dell'Anas per pulizia della carreggiata e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

