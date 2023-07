Per tanti giorni è rimasto in tilt con la vecchia centralina impazzita: il semaforo della via Circonvallazione a Maracalagonis ha ripreso a funzionare dopo tanti interventi che ora sono stati ultimati con la sistemazione della centralina. Tanti i disagi all'altezza di questo incrocio per pedoni e automobilisti col rischio anche di incidenti.

Come ha spiegato la sindaca Francesca Fadda, «per diversi gorni la ditta incaricata della manutenzione ha cercato di rimettere subito in funzione l'impianto di vecchia generazione. Ci sono state difficoiltà anche a trovare i pezzi di ricambio. Con la installazione di una centralina di emergenza, il semaforo ha ripreso a funzionare, garantendo la sicurezza dell’ incrocio in attesa della disponibilità della sua centralina».

Intanto sono stati ultimati i lavori di bitumazione del tratto della provinciale dall'incrocio con la via Cagliari, sino alla rotonda di Sinnai. Già realizzata anche la nuova segnaletica. I lavori sono stati finanziati dalla Città metropolitana. Il costo del nuovo intervento è stato di 750mila euro. Si tratta di lavori importantissimi su una delle strade più frequentate del territorio.

© Riproduzione riservata