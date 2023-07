Al via sulla strada provinciale 15 i lavori di bitumazione di circa due chilometri di carreggiata che dall'intersezione con la via Nazionale (nel punto in cui inizia la circonvallazione attorno a Maracalagonis), portano alla rotonda in territorio di Sinnai da dove si dirama la circonvallazione per Settimo. I lavori finanziati dalla Città metropolitana per una spesa di 750mila euro saranno ultimati all'inizio della prossima settimana. Nei tratti dove si sta lavorando, viene reso operativo il senso unico di marcia alternato evitando così la chiusura totale della importantissima e trafficatissima strada che porta a Sinnai. Nei mesi scorsi sono stati realizzati anche i sottoservizi e i marciapiedi. Ora l'asfalto col rifacimento finale della segnaletica orizzontale e verticale. Per il futuro, la Città metropolitana assicura la realizzazione dell'asfalto sino all'incrocio di Gannì, sulla vecchia Orientale. Controlli intanto vengono effettuati dal Comune di Maracalagonis sul semaforo, da tempo in tilt lungo la circonvallazione. Se necessario si provvederà all'acquisto di una nuova centralina visto che tutti i precedengti interventi sull'impianto non hanno dato i risultati sperati.

A Maracalagonis sono anche iniziati i lavori di potatura delle siepi, con cura anche degli alberi e degli spazi verdi. Si sta intervenendo nella via Nazionale, angolo via Dei Mille, nella via Fratelli Cervi, nella Piazzetta del Mercato civico e nelle periferie di Maracalagonis dove si avvertiva la necessità di questi interventi.

© Riproduzione riservata